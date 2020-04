Oczekuj więcej - firma rekrutacyjna Goldman Receuitment

Firma rekrutacyjna Goldman Recruitment to wiodąca polska agencja doradcza. Specjalizujemy się w realizacji projektów rekrutacyjnych dwoma metodami: Search & Selection oraz Executive Search. Każda nasza świadczona usługa to najwyższy poziom, wyprzedza rynek, dzięki czemu tworzy nowy standard w branży doradztwa personalnego. Nasz zespół cechuje się efektywnością , sprawnością oraz oczywiście gwarancją jakości. Zaufało nam ponad 150 tys. specjalistów. Przeprowadziliśmy skutecznie około 2,5 tys. projektów rekrutacyjnych. Liczba odsłon naszych ogłoszeń to ponad milion w ciągu roku.

Dlaczego my?

Co sprawia, że firma rekrutacyjna Goldman Recruitment jest liderem na rynku i warto jej powierzyć swój projekt. Przede wszystkim nie boimy się nowych wyzwań, nasze działania prowadzimy innowacyjne i niekonwencjonalny sposób. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu, każdy nasz klient jest dla nas najważniejszy. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanego algorytmu poszukiwań, jesteśmy jeszcze bardziej skuteczni. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi projektami oraz do kontaktu.